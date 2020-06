Il Napoli e Callejon andranno avanti insieme per altri due mesi. Il contratto – in scadenza il prossimo 30 giugno – sarà esteso per altri due mesi. Un lungo tira e molla tra le parti, parti che ora sembrano allineate verso lo stesso obiettivo. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, fondamentale l’opera di Gennaro Gattuso con Aurelio De Laurentiis da un lato e l’entourage di José dall’altro che fa capo a Manuel Quilon. Con l’aiuto sostanziale anche di Cristiano Giuntoli.