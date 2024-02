Napoli, se ne vanno tutti: dopo Zielinski l’Inter ha chiuso per un altro eroe dello Scudetto

L’Inter mette a segno un altro colpo: spesa dal Napoli campione d’Italia. Addio a un altro big.

Il Napoli si appresta a perdere un’altra tessera pregiata del suo puzzle. Con il contratto in scadenza nel 2024, il giocatore è diventato oggetto del desiderio delle grandi squadre, tra cui anche l’Inter, desiderosa di replicare il colpo Zielinski. Il club nerazzurro punta infatti a strappare ai campioni d’Italia un altro eroe dello scudetto 2023.

La competizione tra le big della Serie A per assicurarsi le sue prestazioni a fine anno si è fatta in queste ore sempre più accesa, mentre il giocatore rimane al centro delle voci di mercato e al momento anche ai margini del progetto tecnico. Il Napoli cal canto suo ha già provato a rimpiazzarlo, a meno che non riesca a trovare un accordo soddisfacente per rinnovare il contratto.

La situazione rimane in bilico, con il giocatore destinato a essere al centro di un’accesa battaglia tra i club interessati. Resta da vedere se il Napoli riuscirà a trattenere il suo talento o se dovrà cedere alle lusinghe di Marotta e del club nerazzurro.

Napoli, a fine stagione addio a un altro big

Piotr Zielinski ha già un piede a Milano, e nonostante i tentativi – maldestri – di Mazzarri di reinserirlo nel progetto, la testa del polacco sembra essere ormai lontana da Napoli. La sua ultima gara proprio a San Siro ma contro il Milan è stata deludente, e forse ha segnato il punto di rottura definitivo. L’Inter, che ha già un accordo col giocatore, punta a prendere però un altro campione azzurro.

Stiamo parlando di Meret, adesso al centro degli interessi non solo dei nerazzurri ma anche di un’altra big. La Roma, che ha ormai scaricato Rui Patricio, spera di ingaggiare infatti il portiere napoletano a fine stagione. Come riportano diversi quotidiani nelle ultime ore, tra cui Leggo, si sarebbe aperto un duello tra Roma e Inter per portare via a De Laurentiis Meret a parametro zero.

La Roma ci prova con Meret: via Rui Patricio a giugno

Giugno sarà il momento degli addii per molti giocatori in casa Roma. Uno di questi, bocciato totalmente dopo un’ennesima stagione negativa, Rui Patricio. L’estremo difensore giallorosso non ha mai dato garanzie, e nel 2024 sta continuando a commettere errori su errori. La sua ultima partita contro l’Inter ha tolto ogni dubbio ai dirigenti della Roma, pronti a mettere a segno un colpo tra i pali.

Il preferito sarebbe Meret, giovane, di esperienza, e in rotta col Napoli. Il suo contratto è in scadenza, e il campione d’Italia potrebbe gradire la destinazione della Capitale.