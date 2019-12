Continuano i problemi in casa Napoli per il rinnovo del contratto di Dries Mertens. L’attaccante belga, secondo quanto riporta “Sky Sport” vorrebbe restare fino a giugno nella squadra partenopea, ma l’accordo sul contratto non arriva. Intanto si è mosso il Borussia Dortmund per provarlo a convincere a lasciare Napoli a gennaio, il centravanti belga ci sta pensando, anche perchè sarebbe difficile accettare un’altra proposta in Italia.