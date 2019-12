«Quest’estate c’è stata la possibilità e abbiamo valutato questa idea. Adesso non ci sono stati contatti. Nulla di vero o di concreto. Via a gennaio? Dobbiamo capire i piani più avanti ma credo rientri nel progetto. In caso contrario però non valuterebbe di scendere di categoria. Quindi Bari penso sia difficile da realizzare però restiamo a disposizione». Queste le parole di Omar Frontini agente di Stefano Moreo, ex giocatore del Palermo, rilasciate a “TuttoBari.com” in merito a un suo possibile trasferimento al Bari.