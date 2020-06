«In quei pochi giorni avuti a disposizione abbiamo preparato le partite fin qui disputate al meglio. Il gesto con il dito sulla bocca fatto alla panchina della Juve? Sono cose che non vanno fatte. Sono andato poi dai giocatori a chiedere scusa perché non è stato un bel gesto. Preso però dall’adrenalina della partita, ho reagito così. Ma sono cose che non si fanno». Queste sono le parole di Matteo Politano ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, dopo il successo il Coppa Italia contro la Juventus.