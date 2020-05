Dramma a Gragnano, in provincia di Napoli. Una lite tra ragazzini è finita in tragedia: morto un ragazzino di 16 anni. La vittima si chiama N.D. L’amico, 17 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Leonardo di Castellammare.

Gragnano, lite tra ragazzini finisce nel sangue: morto 16enne

La tragedia si è consumata nella notte in circostanze ancora da chiarire. Secondo la prima ricostruzione, una lite tra giovanissimi è degenerata in violenza. Dalle parole si è passati ai fatti e sono spuntati i coltelli. Il 16enne ha avuto la peggio mentre un amico ha riportato gravissime ferite. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia. In corso i rilievi in via Vittorio Veneto a Gragnano.

Ancora ignoto il movente che ha scatenato la violenza. Una lite finita male o gli aggressori si sono mossi per uccidere? Al momento non si esclude nessuna ipotesi e si indaga sul passato dei due giovani oltre che delle rispettive famiglie.