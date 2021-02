Momento di tensione nel finale di partita tra Atalanta e Napoli. Malore per Victor Osimhen.

È successo al minuto numero 89 della sfida di campionato: una caduta all’apparenza normale, dove il nigeriano ha però sbattuto la testa. Osimhen è dunque svenuto. Immediati i soccorsi in campo, col nigeriano portato via in barella all’esterno dello stadio.





Come riportato da “Sky Sport” Osimhen ha poi ripreso conoscenza mentre veniva trasportato in ospedale. Ora il giocatore è al Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti.