Il figlio viene costantemente escluso dalle partite della squadra di calcio, la madre decide quindi di protestare davanti alla scuola-calcio di Torre del Greco con degli striscioni. L’episodio in questione coinvolge una madre che, stanca di vedere il figlio escluso ogni domenica mentre i coetanei si divertono giocando, ha deciso di far sentire la propria voce. La donna, intervenuta al giornale locale “Metropolis” ha affermato: «Ho voluto richiamare l’attenzione dei dirigenti e degli altri genitori anche perché sono stanca dei silenzi attorno a questa vicenda, che ritengo ingiustificabile se rapportata all’età dei ragazzini». In alto la foto della donna con gli striscioni.