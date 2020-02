Secondo la radio spagnola “Cadena Ser”, il Barcellona avrebbe pagato la “i3 Ventures”, società che opera nel mondo della comunicazione social e sui profili Facebook e Twitter, per screditare giocatori in rosa e salvaguardare l’immagine del presidente Josep Maria Bertomeu. Sarebbero arrivate accuse a Messi legate al ritardo nel rinnovo, a Piqué per i suoi affari con la Coppa Davis. e a due ex come Xavi e Guardiola.Poche ore dopo, entrambe le parti, sia Barcellona che la società “i3 Ventures”, hanno affermato che si tratta solamente di notizie false.