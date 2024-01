Guai in vista per Aurelio De Laurentiis. Secondo Lapresse il presidente del Napoli è indagato per falso in bilancio a causa dell’affare Osimhen. Anche il Napoli è coinvolto nel procedimento e i dirigenti del 2020, anno in cui il nigeriano è stato acquistato dal Lille.

Adesso il procuratore federale chiederà gli atti alla Procura di Roma.

