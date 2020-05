Il primo treno Frecciarossa in partenza da Milano è arrivato alla stazione di Napoli. I passeggeri, circa 200, secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, sono scesi ordinatamente e hanno seguito i percorsi alternativi per sottoporsi ai controlli. Una volta scesi dal convoglio, i viaggiatori si sono avviati verso i percorsi delimitati dai nastri. Gli agenti hanno subito controllato le autocertificazioni del rientro di ciascun viaggiatore come previsto dal governo, poi i passeggeri hanno raggiunto la postazione dell’Asl per la misurazione della temperatura corporea. Di seguito il video:



