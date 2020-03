Nell’edizione odierna la “Gazzetta dello Sport”, svela un retroscena di mercato su Diego Demme, rivelando come Giuntoli lo avesse già adocchiato nella primavera dello scorso anno per comprarlo a giugno. In quel caso però, spiega la “Gazzetta dello sport”, il trasferimento non è stato avallato da Carlo Ancelotti, con l’ex tecnico azzurro che non riteneva importante prendere un calciatore con quelle caratteristiche, reputando il reparto centrale completo per quella che era la sua idea di calcio.