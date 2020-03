Il dirigente della LND, Barbiero, ha parlato della sospensione del campionato a “Studio 100 TV”. Ecco le sue parole: «La prima valutazione che è stata fatta è stata quella relativa all’analisi del provvedimento del consiglio dei ministri relativa al 4 marzo. Non conoscendo dal punto vista strettamente medico quali siano gli accorgimenti da mettere in campo o da adottare da parte dei medici abbiamo deciso di rinviare la giornata dell’8 marzo così che tutti possano mettere in sicurezza le proprie strutture societarie. Si tornerà a giocare a porte chiuse? Noi allo stato attuale abbiamo per i girone B e C quattro gare da recuperare, per il girone D abbiamo tre gare, per il girone A due giornate e poi tutti gli altri gironi devono recuperare una sola giornata. Le valutazioni rispetto ai precedenti rinvii calendarizzati saranno diversi per la giornata dell’8 marzo. Fino al 3 aprile si giocherà a porte chiuse, in seguito renderemo noti i cambiamenti».