Napoli al Barbera? Il Comune partenopeo: «Faremo di tutto per evitare il trasloco di squadra e tifosi»

Nino Simeone, presidente della Commissione consiliare ai Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli, è intervenuto su “Radio Punto Nuovo” in merito ai rumor di un eventuale trasloco a Palermo o Bari della squadra del Napoli in vista di possibili lavori al Maradona per gli Europei del 2032..

Ecco le sue parole:

«Al momento siamo ancora nel campo delle idee, quindi attendiamo provvedimenti ufficiali. Ripeto: l’idea è quella di fare poi i lavori, senza costringere il Napoli a giocare lontano dal Maradona le gare interne. Sarebbe poi complicato muovere un’intera città e un’intera tifoseria a Palermo o a Bari, quindi faremo di tutto per evitarlo. Poi credo che qualche stadio in Campania ci sarà da poter utilizzare, ma ragioniamo ancora di scenario».

Il Mattino: “Napoli, in caso di lavori al Maradona la squadra potrebbe giocare a Bari o Palermo”