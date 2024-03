Gds: “Palermo, bici e monopattini: si cambia. Arriva la nuova ordinanza”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ordinanza del Comune di Palermo.

Si cambia di nuovo. Le regole della mobilità su due ruote nelle aree pedonali più importanti della città diventa meno restrittiva. La precedete ordinanza, infatti, impediva tout court (tranne una piccola finestra mattutina) biciclette e monopattini in via Maqueda, via Ruggero Settimo e corso Vittorio Emanuele. L’ordinanza è l’esito di un atto di indirizzo dell’assessore alla Mobilità sostenibile e al Centro storico, Maurizio Carta. Arriva dopo l’ascolto delle istanze dei comitati cittadini, della Consulta delle biciclette, della I e dalla VIII Circoscrizione, della polizia municipale. Ma a prendere le decisioni conclusive è stato utile anche l’osservazione sull’andamento delle vecchie regole entrate in vigore a metà dicembre.

Ma ecco cosa accade. Su via Maqueda, nel tratto fra via Cavour e piazza Bellini, il divieto totale permane tranne che dalle 5 al 10 del mattino; nel tratto successivo e fino alla stazione centrale, invece, è previsto solo il limite di velocità a 6 chilometri orari previsto dal codice della strada. Sul Cassaro – dalla Cattedrale ai Quattro Canti – invece, la situazione è più articolate.

Permane il divieto totale (ma con la finestra 5-10) per i monopattini, mentre stop alle bici sarà solamente nei prefestivi e festivi e con il permesso accordato sempre dalle 5 alle 10. Si cambia ancora per via Ruggero Settimo: restrizioni per monopattini e bici nei giorni festivi e prefestivi ma solo dalle 10 alle 20.

L’obiettivo del provvedimento rimane il principio di garantire elevati parametri di sicurezza al transito pedonale, regolamentando il transito dei velocipedi per evitare conflitti con i pedoni. Ci sono state molte notizie che hanno raccontato di persone a passeggio coinvolti in incidenti con i veicoli utilizzati per la cosiddetta micromobilità. L’ordinanza è immediatamente eseguibile e dunque entrerà in vigore non appena l’Amat cambierà la segnaletica con le nuove disposizioni.