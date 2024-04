Mutti: «Dal Palermo mi aspettavo di più. Poteva stare con Parma e Como»

Bortolo Mutti è stato ospite di “Piazza Affari”, trasmissione di TMW Radio. L’ex tecnico del Palermo ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato di Serie B, soffermandosi anche sul cammino stagionale della squadra rosanero:

«Dal Palermo mi aspettavo qualcosa di più, perché la rosa è importante. Poteva stare con Parma e Como ma è ormai andata così. Il cambio di allenatore porterà degli stravolgimenti, ma ha le qualità per giocarsi i play-off ci sono. Brescia-Venezia? Il Venezia è una squadra tosta, che crede nel proprio percorso. La partita riveste una grande importanza, perché il Brescia deve salvaguardare la propria posizione, mentre i veneti non possono perdere troppi punti per la corsa alla promozione. Quanto alla squadra lombarda, Ddvo dire che Maran ha fatto un gran lavoro, perché non era facile. Ora la squadra ha una buona identità e un’autostima importante. Forse non è all’altezza di altre compagini, ma si può giocare le sue carte per i playoff. Maran ha restituito grande consapevolezza»