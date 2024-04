Cosenza verso il Palermo: anche il presidente Guarascio presente al Marulla

Il Cosenza si è allenato a porte aperte nella giornata odierna in vista della sfida di sabato contro il Palermo. Al Marulla non erano presenti solo i tifosi ma anche il presidente Eugenio Guarascio. Come riporta TifosiCosenza.it il numero uno calabrese ha raggiunto la squadra quando aveva già cominciato la seduta di allenamento, attorno alle ore 15.30, ed è stato accompagnato dal direttore sportivo Roberto Gemmi, dal suo vice Armando Perna, dal team manager Kevin Marulla e dall’addetto stampa Gianluca Pasqua. Il presidente ha seguito buona parte dell’allenamento seduto in panchina e, prima di andare via, ha salutato mister Viali.

