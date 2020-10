Il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha parlato a “Casa Minutella”.

Ecco le sue parole:





«Sapevamo che il virus sarebbe tornato dopo il mese di maggio e giugno e, durante quei mesi, abbiamo elaborato strategie per le strutture ospedaliere. Abbiamo lavorato per avere la delega dal commissario Domenico Arcuri per intervenire negli ospedali e per migliorare i reparti Covid. Spero che l’incremento dei contagi si possa fermare a novembre ma da quello che colgo in giro, ho impressione che il contagio aumenterà. In Sicilia, però, non siamo ancora nella fase rossa ma possiamo non arrivarci se ognuno di noi fa il suo dovere»