Il governatore siciliano Nello Musumeci in un’intervista a “Libero”, attacca il presidente del consiglio e l’intero governo sulla questione migranti: «Conte e l’Europa hanno tradito l’Italia e la Sicilia. Oggi è facile dire che c’è una emergenza in Sicilia – spiega – Ma bisognerebbe anche avere l’onestà di riconoscere che il governo nazionale non ha previsto per tempo alcun piano”. Per Musumeci ci sono “diversi livelli di responsabilità”, dall’Europa al governo italiano. “Capisco la pandemia – spiega – e comprendo le difficoltà economiche ma non è tollerabile che si faccia quasi finta di nulla”. Musumeci se la prende con il «buonismo di bassa bottega» di «quei settori radical chic per i quali il centrodestra è rozzo perché lamenta una immigrazione indiscriminata, mentre non si rendono conto che è indegno continuare a speculare su migliaia di esseri umani».