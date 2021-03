Il presidente della Regione Nello Musumeci, secondo quanto riporta “Ilsicilia.it”, ha commentato l’indagine dei carabinieri del Nas che hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese che il sindaco di Corleone e gli assessori della sua giunta si erano vaccinati contro il Covid 19 a metà febbraio, pur non rientrando tra le categorie stabilite dalla legge.

«Voglio esprimere la mia amarezza per quegli amministratori e per quei titolari di cariche pubbliche che ritengono di dovere anticipare il loro vaccino: non ci sono scuse e non ci sono giustificazioni. C’è un protocollo e quel protocollo va rispettato». «Oggi – ha aggiunto Musumeci oggi a margine dell’inaugurazione del nuovo hub regionale di Siracusa per le vaccinazioni antiCovid – non stiamo facendo nulla di straordinario. La Sicilia è abituata alle cose straordinarie che altrove sarebbero ordinarie: noi apparteniamo alla politica che fa le cose senza gridare»