Non ce l’ha fatta il comandante dei carabinieri della stazione di Villanova d’Asti, Mario D’Orfeo, ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Asti per complicanze dovute al coronavirus. Secondo quanto riporta “Repubblica”, D’Orfeo si trovava in terapia intensiva: nella notte le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. D’Orfeo aveva 55 anni, si era arruolato nell’Arma nel 1983 , è stato impiegato alcuni anni a Palermo, sia come addetto alla stazione che presso il nucleo radiomobile, successivamente, alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, nel Cuneese, come istruttore e dal 2015 aveva assunto il comando della Stazione di Villanova d’Astied E’ il secondo esponente dell’Arma (l’altro è Fabrizio Gelmini, 58 anni, nel Besciano) a perdere la vita in Italia per il virus.