Mourinho, l’occasione è troppo grande | Dopo la Roma è pronto a ripartire: vuole prendersi l’Europa

Ancora un top club per lo Special One, pronto a rimettersi in gioco per dimostrare per l’ennesima volta di essere uno dei migliori tecnici degli ultimi anni e forse di sempre.

Sono passate poche settimane dalla clamorosa decisione presa dalla società della famiglia Friedkin di esonerare José Mourinho dalla panchina della Roma. Il tecnico portoghese ha pagato una prima parte di stagione in cui sono arrivati scarsi risultati, soprattutto in campionato. Di sicuro questa non era la sola motivazione che ha fatto prendere questa scelta alla proprietà statunitense. I rapporti tra il mister e tutto l’organigramma infatti non erano dei migliori, e ciò ha influito parecchio.

Dunque lo Special One ha lasciato la Capitale dopo due stagioni e mezzo, fatte di gioie e dolori. Nel cuore suo e di tutti i tifosi romanisti rimarrà di sicuro il ricordo della Conference League vinta il primo anno, così come la finale di Europa League persa in maniera ingiusta e immeritata contro il Siviglia.

Conclusa questa grande esperienza però per Mou è il momento di tornare in gioco. Le ipotesi sul suo futuro infatti hanno cominciato a fiorire in maniera imperterrita, ma quella saltata fuori nelle ultime ore è a dir poco clamorosa. A quanto pare infatti il lusitano sta per ripartire da una big d’Europa, ed è pronto per tornare al top.

La panchina che fa gola a Mourinho

Nei giorni scorsi Xavi ha annunciato che al termine di questa stagione lascerà il Barcellona. Il tecnico catalano, visti i risultati scarsi ottenuti fino ad ora, specialmente nell’ultimo periodo, ha preso questa decisione, scatenando di conseguenza fin da subito le candidature per prendere il suo posto.

I nomi in lizza infatti sembrano essere diversi, ma tra questi a sorpresa c’è anche José Mourinho. Al momento si tratta solamente di rumors e voci, ma di sicuro, nel caso in cui si presentasse una chance del genere, lo Special One non si tirerebbe indietro.

Barça-Mou, rapporti non proprio idilliaci

E’ risaputo che il rapporto tra l’allenatore portoghese e tutto l’ambiente blaugrana non è dei migliori. Come dimenticare la corsa verso gli avversari al Camp Nou ai tempi dell’Inter o il dito nell’occhio rifilato al povero Tito Vilanova durante un classico con il Real Madrid.

Anche questo dunque pesa e non poco su un’ipotetica proposta del Barcellona, se mai dovesse arrivare. Vedremo se questo clamoroso scenario diventerà realtà.