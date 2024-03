Moriero: «Non mi aspettavo un Palermo così distante dal secondo posto»

Intervistato da “TMW” Francesco Moriero, ex centrocampista di Roma, Inter e Napoli, si è espresso anche in merito alla lotta per la promozione in Serie A.

Ecco le sue parole:

«Venezia, Cremonese e Como per me si giocano il secondo posto, hanno più continuità nei risultati, non mi aspettavo un Palermo così distante dal secondo posto perché era una delle mie preferite, ma insieme al Catanzaro può essere la mina vagante nei playoff».