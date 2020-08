Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Massimo Morgia, allenatore del Siena nella stagione della rinascita dalla Serie D post fallimento del 2014, si è espresso così in merito alla mancata iscrizione dei bianconeri al prossimo campionato: «A Siena ho vissuto una delle stagioni più belle, sia sul piano dei risultati sul campo sia per l’ambiente. La Robur era nata quell’anno, noi avevamo ottenuto il massimo. Rivederla adesso in queste condizioni mi dà una profonda tristezza. Immaginare Siena senza il calcio e viceversa mi sembra una cosa fuori dal mondo. È una città con alle spalle una storia calcistica piena, fino a qualche anno fa stava in Serie A. Spero possano ripartire dalla Serie D».