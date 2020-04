Intervenuto a “Tuttomercatoweb”, Michel Morganella, terzino ex Palermo, è tornato sul suo passato nel capoluogo siciliano: «Ho bei ricordi dei miei anni in rosanero, dai barbecue coi sudamericani a Troianiello che durante le cene di squadra ballava sul tavolo strappandosi la maglietta. Poi Miccoli, faceva quello che voleva col pallone». Sul Palermo in Serie D: «Tristezza infinita, la piazza non lo merita, se mi chiamassero tornerei subito al di là della categoria».