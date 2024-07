Morata ma cosa hai combinato? ‘SQUALIFICA PER 2 GIORNATE’: Milan sconcertato

Nemmeno il tempo di arrivare per Álvaro Morata. Prima delusione rossonera: rischio pesantissimo di squalifica

Il Milan dopo quasi due mesi di ricerca ha finalmente trovato il suo centroavanti. Tra i malumori di un pubblico e di un ambiente che hanno visto i rossoneri mollare Zirzkee, e gli scetticismi sul nuovo allenatore Fonseca, a Milanello sembrava essere tornata un po’ di calma.

E questo anche grazie alla prima operazione ufficiale del calciomercato del diavolo, ossia quella che ha portato in Italia Álvaro Morata. l’ex Juventus sembrava aver messo d’accordo tutto l’ambiente grazie alla sua caratura internazionale e all’Europeo appena vinto da capitano con la sua Spagna.

Ma proprio a causa del torneo tedesco lo Spagnolo potrebbe trovarsi nei guai, e questo senza aver ancora messo piede in Italia o meglio in Lombardia, visto che al momento il giocatore si trova in vacanza in Sardegna. A spaventare il numero sette ci ha pensato la Uefa che promette squalifiche.

Mazzata Morata: la Uefa apre un’indagine

Álvaro Morata è finito sotto indagine della Uefa. A fare drizzare le orecchie alla federazione europea i festeggiamenti della Spagna nella vittoria in finale di europei contro l’Inghilterra. la Uefa avrebbe messo sotto indagine i cori della nazionale roja, e soprattutto i comportamenti del giocatore del Manchester City Rodri e del nel rossonero.

I due avrebbero intonato tale coro: “Gibilterra è spagnola” uno sfottò all’Inghilterra sconfitta in finale in Germania. l’episodio aveva già sollevato grosse polemiche sui social e adesso la Uefa ha aperto un’inchiesta per i due giocatori: ecco cosa rischiano.

Morata: cosa rischia insieme a Rodri per i cori anti Inghilterra

Secondo quanto affermato dalla Uefa i giocatori potrebbero rischiare in base alla violazione di quattro articoli del regolamento un’ammenda o peggio una squalifica. Gli articoli che avrebbero violato Rodri e Morata sarebbero l’11 sui principi generali di condotta, il comma 2B sulla violazione delle regole fondamentali di condotta decorosa, il comma 11 2C sull’utilizzo di eventi sportivi per avvenimenti di natura non sportiva e l’11 comma 2D sullo scredita mento dello sport del calcio e della Uefa.

Ricordando quanto successo a Demiral, c’è chi ha ipotizzato anche una squalifica di due giornate per i diretti interessati. Potrebbe però arrivare solamente un’ammenda o una multa. Nelle prossime giornate la Uefa comunicherà la decisione.