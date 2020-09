Attraverso il proprio sito ufficiale il Monza ha ufficializzato il passaggio di Andrea Palazzi in prestito al Palermo. Il calciatore da qualche giorno si trova già in ritiro a Petralia con i rosanero grazie al nulla osta da parte del club lombardo. Ecco dunque l’annuncio del passaggio ufficiale:

“Andrea Palazzi passa a titolo temporaneo annuale al Palermo, club neopromosso in serie C, raggiungendo l’altro ex biancorosso Marconi.

Al centrocampista, arrivato in Brianza nel gennaio 2019, in bocca al lupo per la nuova stagione e arrivederci!”