Monza-Palermo, Nesta: «Soddisfatto. Concesso solo un tiro»

Una volta era calcio d’agosto: oggi ad agosto si fa sul serio e i carichi di lavoro si sentono e si vedono qualche settimana prima. Anche ieri a Temù, sul verde del comunale a qualche chilometro da Ponte di Legno, sede del ritiro del Monza. Per il primo vero test della stagione, dopo la partita in famiglia e la sfida alla formazione locale Nuova Camunia, dalla vicina Livigno è arrivato il Palermo di Alessio Dionisi con ambizioni di Serie A, che segna con Di Francesco al minuto 8 e mette in stiva una vittoria di prestigio sull’aereo per Manchester, casa City, dove continuerà il ritiro.

«Alessandro sta facendo fare movimenti nuovi», avverte Adriano Galliani appena arrivato al campo. Poi anche un commento sul mercato: «Szczesny? Sa del nostro interessamento». Cappellino bianco a proteggere il capo da raggi di sole che ogni tanto sbucano dal velo di nuvole, per l’ad. E due occhi che si illuminano come sempre quando c’è un pallone che rotola e il suo Monza che corre.

Hanno corso così tanto Pessina e compagni, che pagare qualche fatica dei primi 10 giorni di ritiro – con quasi tutte doppie sedute – era cosa scontata. Qualche indizio sul Monza che verrà, però, si è già visto: si parte col fraseggio da dietro, si aspetta lo spazio per l’imbucata e si attacca dagli esterni con centravanti e trequartisti. Soprattutto nella ripresa lo spartito si è visto eccome, e vicino al gol ci è andato Kyriakopoulos: tre mancini in diagonale su cui Gomis è riuscito a metterci una pezza in qualche modo. In campo si sono visti tutti ad eccezione di qualche acciaccato: tra gli assenti più noti ci sono Cragno, Birindelli, Gagliardini, Ciurria, Machin e Colpani, buoni segnali, invece, dal giovane Forson. «Stiamo facendo passi in avanti, abbiamo lasciato solo un tiro agli avversari: sono soddisfatto della partita», è il commento del tecnico al termine. La squadra tornerà in campo ad allenarsi nel pomeriggio, mercoledì l’ultima amichevole contro l’Alcione chiuderà le due settimane di ritiro in altura.