Parma, Hainaut: «Lavoriamo per la prima partita ufficiale in Coppa Italia contro il Palermo»

Dopo l’amichevole vinta dal Parma contro l’Anversa, il centrocampista Antoine Hainaut ha parlato ai canali ufficiali della società.

Ecco le sue parole_

«Dopo la partita contro il Lugano, tutti abbiamo alzato il livello e abbiamo fatto una bella partita insieme. Abbiamo vinto, come è successo 30 anni fa in coppa. Ora lavoriamo per la prima partita ufficiale in Coppa Italia contro il Palermo. Queste amichevoli ci danno molte cose, lavoriamo di tattica, di fisico e mettiamo minuti, facendo le cose che abbiamo preparato in settimana. Abbiamo fatto bene oggi. Lavoriamo a Collecchio, il mister ha deciso così e adesso partiamo cinque giorni in ritiro con due belle partite da giocare».

«Mi piace l’idea di giocare in Serie A, voglio rimanere e va bene così. Ogni partita per me do tutto, voglio morire sul campo, come i miei compagni. E a Parma mi trovo bene, siamo in Serie A. Anche oggi c’erano più di 50 tifosi, è bello questo. E siamo anche oltre 10mila abbonati, davvero un grande calore».