Monza, Kyriakopoulos: «Contro il Palermo non è andata benissimo ma queste partite contano poco»

Il difensore del Monza Georgios Kyriakopoulos ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko di ieri della squadra di Alessandro Nesta nell’amichevole contro il Palermo. Il greco ha spiegato le sensazioni della squadra dopo i primi giorni di ritiro estivo col nuovo allenatore:

«Non è andata benissimo ma queste partite contano poco a livello di risultato. Abbiamo cercato di fare le cose che ci chiede il mister e ci siamo riusciti, siamo all’inizio e cercheremo di continuare così per essere pronti in Coppa Italia. Anno decisivo per il salto? Lo spero, le statistiche fanno la differenza. Ho fatto degli assist fino a qui ma ho segnato poco, spero quest’anno di riuscire a fare qualche gol in più».