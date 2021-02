Rino Gattuso non sta vivendo un momento felice al Napoli e sono diverse le voci che emergono attorno alla figura dell’allenatore. Il rapporto del tecnico calabrese sulla panchina partenopea quasi sicuramente s’interromperà a fine stagione ed è per questo che in un’emittente napoletana si è parlato di un possibile approdo di Rino Gattuso nella prossima stagione al Monza.

Stando a quanto riferito da “PianetaserieB.it”, queste voci sono state alimentate per via anche dell’ottimo rapporto dell’ex centrocampista del Milan col patron Berlusconi e l’AD Galliani.





Ipotesi però che è stata subito smentita dal club brianzolo. Il club di Berlusconi ha negato qualsiasi colloquio preliminare con l’allenatore.