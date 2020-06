Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, attraverso Il Cittadino di Monza, ha scritto una lettera aperta ai tifosi biancorossi. Ecco il contenuto della lettera: “Quando nel settembre del 2018, in concomitanza con il compleanno di Silvio Berlusconi, acquistammo il Monza, io per primo non nascosi l’ambizione che ci aveva spinto ad entrare nel club: portarlo ai vertici del calcio italiano. Il primo obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti, al primo anno di nostra gestione completa, e questo è per me un grande motivo di soddisfazione. Sapete tutti che io, nato a Monza, sono stato un ultrà della curva, poi giornalista sportivo proprio al Cittadino, in seguito co-proprietario e dirigente del club dal 1975 al 1985, quindi sono passato in prestito per 31 anni al grande Milan di Berlusconi per tornare infine, come Ulisse, a Itaca, la mia casa. Ora eccomi qui a festeggiare un traguardo importante, che rende felici noi ma soprattutto voi tifosi, sempre vicini con il vostro straordinario calore. E ora, che succederà? Succederà che continueremo a lavorare con la stessa, infinita passione per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Abbiamo già cominciato, con Antonelli e Brocchi, a pianificare la prossima stagione. Inutile nascondersi: puntiamo al grande salto. Riuscirci non dipende solo da noi, ma non lesineremo sforzi e risorse: questa è la mia promessa. E ogni promessa è debito. Grazie per il vostro supporto, e sempre forza Monza”.