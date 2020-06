«Voglio bene a Balotelli, ma non lo prenderemo. Stiamo pensando a giocatori under. Ibrahimovic? Si può fare tutto, come idea non stiamo seguendo Ibra. Poi se capitano cose imprevedibili può succedere di tutto, il mercato tanto finirà a ottobre probabilmente». Intervenuto in conferenza stampa con la quale il Monza ha deciso di celebrare la promozione in Serie B, queste le parole di Adriano Galliani, ad del club brianzolo, in merito a Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic.