L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani è intervenuto al Festival dello Sport a Trento, ha parlato così:

«Icardi al Monza? Mai cercato davvero, un giocatore che Berlusconi voleva prendere era Dybala. Il procuratore è venuto a casa mia, ma il calciatore cercava un top club. Ci disse di no per questo motivo, io ho provato a convincerlo dopo aver parlato con il suo procuratore. Ma non ha mai dato apertura per il Monza».