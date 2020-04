L’allenatore del Monza Christian Brocchi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Queste alcune delle sue parole: «4-5 mesi dopo che ho iniziato questo mestiere, mi sono davvero appassionato. Io mi rivedo, nella gestione del gruppo, in Ancelotti. A livello di tattica il migliore allenatore che ho avuto è stato Prandelli. Ovviamente ho il mio credo calcistico, non mi piace paragonarmi ad altri allenatori. L’esperienza in Cina con Capello è stata importantissima, mi ha formato e mi ha aiutato tanto. Ricevere i complimenti di Capello mi gratifica. Secondo me la serie C è molto a rischio in questo momento. La serie C non ha gli introiti della sera A, ci sono 60 persone che mettono soldi di tasca propria. Per giocare le richieste sono difficili ed onerose, per questo la vedo molto difficile. Il calcio può fare da traino per la nostra passione. A volte viene attaccato il mondo del calcio per i guadagni dei giocatori, ma i calciatori in tutte le categorie hanno fatto tanto, con tanti aiuti per tutti».