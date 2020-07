Il Monza dopo la promozione in Serie B sta cercando di costruire un organico all’altezza per fare il doppio salto di categoria e centrare la promozione in Serie A. Secondo quanto riporta “Sky” l’obiettivo numero uno per la squadra brianzola è Carlos Augusto, terzino sinistro del Corinthians. La trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore, su di lui c’era l’interesse anche di Sampdoria, Genoa, Roma e Torino.