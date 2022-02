Il presidente del Monterosi, Luciano Capponi, è intervenuto ai microfoni di “Blunote.it” parlando della sfida col Taranto dello scorso weekend:

«Avendo affrontato le due squadre in sequenza, devo ammettere che sul piano del gioco sono rimasto impressionato più dal Taranto che dal Bari. Sulla gara col Bari mi sono abbondantemente espresso: forse i biancorossi non vivono un buon momento di forma, ma non è stata una vittoria regolare. Al contrario, il Taranto è venuto a giocarsela disputando un primo tempo di qualità, ma, probabilmente, ha trovato un Monterosi più affamato e determinato. Ho portato il Monterosi in C dalla 3a Categoria e dopo tanti anni mi piacerebbe lavorare in una piazza blasonata e affascinante come Taranto, dove ci vivrei molto volentieri. Non ho tanti soldi, ma posso mettere a disposizione la mia esperienza e il mio staff».