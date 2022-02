Maurizio Sarri presenta a modo suo la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia a San Siro contro il Milan. L’allenatore biancoceleste spara a zero sull’organizzazione del torneo.

Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa:

«Dispiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo, con un sorteggio che non si sa dove, da chi e quando viene effettuato, palesemente realizzata per far arrivare in diretta televisiva certe squadre. Europa League? Siamo in una situazione in cui non possiamo scegliere una competizione, dobbiamo spararci tutte le cartucce»