Attraverso il proprio sito ufficiale il Monopoli ha annunciato l’arrivo dell’ex rosanero Langella.

Ecco il comunicato:

“La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’A.C. Pisa 1909, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Langella.

Il centrocampista classe 2000 cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, nel 2017 si trasferisce al Pisa, dove, a soli 17 anni, diventa il primo calciatore nato nel nuovo millennio ad esordire tra i professionisti in maglia nerazzurra. Nella s.s. 2018/19, con 28 partite, 3 gol e 1 assist, è uno dei protagonisti della vittoria del Campionato di Serie D con il Bari; nella stagione successiva si trasferisce al Palermo, totalizzando 25 presenze, 3 reti, 3 assist e conquistando la promozione in Serie C con la maglia rosanero.

Nell’ultima stagione passa in prestito al Renate, ma un brutto infortunio nel ritiro precampionato lo tiene lontano dal campo per diverso tempo.

Adesso, è pronto a riprendere in mano la sua promettente carriera, con la maglia biancoverde.

Langella ha raggiunto il ritiro di Villa D’Agri e nella giornata odierna prenderà parte al primo allenamento con il gabbiano”.