Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Monopoli ha reso noto che la sfida con il Bari si disputerà a porte aperte. Ecco il comunicato:

“In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera e del Dpcm del 13 ottobre 2020, in linea con le raccomandazioni impartite dalla FIGC e Lega Italiana Calcio Professionistico, la S.S. Monopoli 1966 comunica che in occasione della gara di campionato Monopoli – Bari, valida per la 6^ giornata del Campionato di Serie C 2020-2021, in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 20.45, lo stadio Veneziani sarà aperto al pubblico al 15% della capienza totale della struttura.





I settori dello stadio aperti per la gara in oggetto saranno “Tribuna” e “Distinti”.

La vendita dei biglietti in prelazione, nei giorni di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 ottobre, sarà riservata esclusivamente agli abbonati nella stagione 2019/2020, fino ad esaurimento posti. Qualora al termine della prelazione risultino ancora biglietti disponibili, partirà la vendita libera esclusivamente per i residenti nella città di Monopoli.

Non è prevista la vendita online dei tagliandi”.