L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto nel corso di “Cose di Calcio“, in onda su “Radio Bianconera“.

«Se ci stiamo esaltando troppo per la Juve? Sì, bisogna valutare che sta andando male anche in campionato, la squadra attuale ha solo il nome come blasone, ha pochissimi campioni attualmente in rosa, c’è Jordi Alba, poi c’è un Messi svogliato che ha confermato di voler andare via dal Barcellona, e poi tanti giovani. Io credo che la Juventus abbia dimostrato agonismo e qualità atletiche, ha dato una grande dimostrazione di forza. Rabiot? Meglio non parlarne, è un giocatore agonistico. Serve gente che costruisce, secondo me Arthur ieri ha dimostrato qualità. Complessivamente è una Juventus eccellente, ma secondo me sarà più difficile la partita contro il Genoa che secondo me attualmente è più forte del Barcellona».