Modena, Santoro: «Palermo squadra costruita per vincere, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari»

A margine della quattordicesima edizione del gran gala del calcio, ha rilasciato alcune dichiarazione sul Palermo il giocatore del Modena Simone Santoro, premiato come miglior centrocampista della stagione 2024/25.

«Penso che le partite di Palermo e Frosinone siano state significative – ha dichiarato – due squadre costruite per vincere, contro cui abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Il nostro obiettivo resta quello di piazzarci nel miglior modo possibile, poi alla fine tireremo le somme»

Alla domanda se i rosanero dopo questo periodo negativo restano ancora la candidata principale alla promozione, Santoro risponde: «Sì, sicuramente il Palermo, insieme a Venezia e Monza, ha qualcosa in più a livello di organico. Però il campionato di Serie B è pieno di insidie: ogni partita è equilibrata e può essere decisa da un episodio. A volte non basta avere la rosa più forte per vincere, e infatti spesso emergono squadre che sorprendono tutti grazie ad altri valori»

E su dove può arrivare il suo Modena, dichiara: «Sicuramente siamo contenti di questo avvio. Sappiamo che è un campionato difficile, quindi dobbiamo pensare partita dopo partita. Vogliamo essere protagonisti, questo è il nostro obiettivo per la stagione»