Modena-Sampdoria, Sottil: «Prova di maturità dopo la vittoria nel derby»

Andrea Sottil, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Modena, valevole per la settima giornata di campionato. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da TuttoMercatoWeb.com:

«Mi aspetto una grande prova di maturità. Conta il presente e la squadra che andiamo ad incontrare, il Modena. Il derby ha detto che questa squadra ha qualità e che ha messo in difficoltà il Genoa meritando il passaggio del turno. Di questo dobbiamo portarci la consapevolezza nei nostri mezzi ma rimanendo umili. Ho visto due giorni di grande applicazione e concentrazione. Mi aspetto una grande prova da parte della squadra. E’ un test di maturità e di crescita della nostra mentalità e poi ci vuole continuità di risultati. Dobbiamo fare punti consapevoli che sarà una partita tosta contro una squadra che ha qualità in rosa ed è in salute. Li rispettiamo ma dobbiamo andare a Modena determinati a fare risultato.

Bisoli è un allenatore molto esperto che conosce bene questa categoria. Le sue squadre hanno un’identità precisa perché sono organizzate e hanno ritmo. Lui era un agonista e le sue squadre lo rispecchiano. Degli infortuni non ci deve interessare nulla perché non ci devono essere alibi. Il Modena è una squadra competitiva. Dobbiamo rispettarli ma dobbiamo pensare a noi. Noi siamo la Sampdoria, non lo diciamo con presunzione ma con consapevolezza».