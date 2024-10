Modena-Palermo: venduti 1.500 biglietti per il settore ospiti

Sale ancora di più il dato dei biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio “Braglia” di Modena.

In meno di 24 ore dalla messa in vendita, avvenuta alle 15 di ieri, sono stati acquistati ben 1.500 biglietti. Questo fenomeno testimonia l’incredibile legame e la fedeltà dei sostenitori rosanero, che non perdono occasione per seguire e incoraggiare la loro squadra, anche lontano da casa. La presenza massiccia dei tifosi è attesa a Modena, dove si spera che il calore del pubblico possa trasformarsi in un incentivo ulteriore per una squadra che cerca ancora il suo ritmo ideale in campionato.

