Resto del Carlino: “Modena: Gerli, Gliozzi e Caso arruolabili. Progressi per Ponsi e Defrel”

Come riporta “Il Resto del Carlino”, il Modena continua a prepararsi in vista della prossima sfida contro il Palermo. Al Braglia, gli uomini di mister Dionisi cercheranno di mettere in difficoltà i canarini soprattutto per riscattare l’amara sconfitta rimediata nel match interno contro la Salernitana.

Pierpaolo Bisoli spera di poter recuperare più giocatori possibili e, a scanso di sorprese: Gerli, Gliozzi e Caso dovrebbero essere convocabili.Passi in avanti anche per Ponsi e Defrel, che hanno svolto una seduta personalizzata nell’antistadio e che potrebbero prolungare la loro assenza, in modo precauzionale.