Modena, nervi tesi in allenamento fra Palumbo e Bisoli: poi la pace in sala stampa

All’anti-vigilia di Modena-Bari, match valido per la seconda giornata di Serie BKT, gli emiliani hanno svolto una seduta di allenamento a porte aperte. Come si legge su Gazzettadimodena.it, però, non è passato inosservato il momento d tensione fra Antonio Palumbo e un compagno di squadra, un gesto che ha mandato su tutte mister Pierpaolo Bisoli, il quale ha deciso poi di mandare in anticipo negli spogliatoi l’ex Ternana.

Per spegnere subito le polemiche, Palumbo e Bisoli si sono infatti presentati nella sala stampa del Braglia: «È stato tutto un fraintendimento di situazioni tattiche, in cui due persone caratteriali come noi vogliono il bene del Modena. Per favore vorrei che fosse fatto passare questo messaggio. Tra me e Antonio c’è una stima incredibile», ha detto il tecnico dei Canarini.

«Concordo in pieno con quello che ha detto il mister. Un po’ la stanchezza, un po’ che non stavo capendo come dovevo muovermi in campo e non riuscivo a prendere la palla, è normale che possa capitare una cosa del genere, avendo entrambi caratteri forti. Porterò a mangiare fuori la squadra», ha aggiunto il centrocampista, mettendo di fatto fine a tutte le voci che erano circolate nel pomeriggio.