Da Udine: “Futuro incerto per Silvestri: Cagliari, Sassuolo e Palermo in corsa”

Il destino di Marco Silvestri, attuale portiere dell’Udinese, è ancora in sospeso, con diverse squadre interessate al suo ingaggio sia in Serie A che in Serie B. Con il calciomercato in pieno fermento, il nome di Silvestri è stato accostato a numerosi club, ma le opzioni per il suo futuro sembrano ridursi a tre principali destinazioni: Sassuolo, Palermo e Cagliari. A scriverlo è “TuttoUdinese.it”.

Il Sassuolo è in prima linea tra le squadre di Serie B interessate a Silvestri. Il club emiliano sta valutando la cessione del giovane portiere Stefano Turati al Monza, un trasferimento che lascerebbe un vuoto significativo tra i pali. Turati, reduce da una stagione convincente, ha attirato l’attenzione del Monza, spingendo il Sassuolo a cercare un sostituto d’esperienza. Silvestri, con il suo solido curriculum in Serie A, sarebbe il candidato ideale per garantire continuità e sicurezza alla difesa neroverde.

Parallelamente, anche il Palermo è alla ricerca di un portiere affidabile dopo il grave infortunio di Alfred Gomis. La squadra siciliana, determinata a tornare nella massima serie, vede in Silvestri il profilo giusto per rafforzare il reparto difensivo. La sua esperienza e leadership potrebbero rivelarsi fondamentali per le ambizioni del club rosanero.

Tuttavia, l’opzione di rimanere in Serie A non è del tutto esclusa. Il Cagliari sta valutando la possibilità di ingaggiare Silvestri per sostituire Radunović. Il club sardo, reduce da una stagione complicata, vuole ripartire con maggiore solidità tra i pali e vede in Silvestri l’uomo giusto per questo compito. La sua esperienza potrebbe essere cruciale per una squadra che cerca stabilità e risultati positivi.