Il PEC Zwolle annuncia Graves: “Pronto a difendere i nostri colori”

Il difensore centrale danese Simone Graves, 25 anni, si trasferisce dal Palermo al PEC Zwolle in prestito per una stagione. L’annuncio è stato dato direttamente dal club olandese attraverso i propri canali social, con un post che recitava: “Pronto a difendere i nostri colori”.

Ecco la nota:

“PEC Zwolle ha portato un rinforzo difensivo. Il difensore centrale danese Simon Graves (25) si trasferisce dal Palermo FC italiano in prestito per una stagione. Inoltre, PEC Zwolle ha espresso un’opzione di acquisto per il giocatore che avrà ancora contatti in Italia fino a metà 2027”.