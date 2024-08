Calciomercato Sampdoria: se parte Leoni si pensa al ritorno di Ghilardi

Negli ultimi giorni il Parma sembra aver mostrato un interesse nei confronti di Giovanni Leoni, giovane difensore che si è messo ben in mostra nella stagione 2023-24 con la maglia della Sampdoria. Secondo Il Secolo XIX il direttore sportivo dei blucerchiati, Pietro Accardi, non vuole farsi trovare impreparato qualora il suo giocatore dovesse essere ceduto. Per cui la società ligure starebbe pensando al ritorno di Daniele Ghilardi, di proprietà del Verona e che ha indossato la maglia della Sampdoria nell’ultimo campionato di Serie B

