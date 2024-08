Modena: lesione muscolare per Ponsi

Il Modena Calcio ha annunciato oggi attraverso il proprio sito ufficiale che il difensore Fabio Ponsi sarà costretto a fermarsi a seguito di un infortunio subito durante la partita contro il Cagliari, disputata sabato scorso. Il club ha fornito dettagli precisi sullo stato di salute del giocatore.

Il Bollettino Medico

“Fabio Ponsi, in seguito all’infortunio occorsogli sabato durante la partita Modena-Cagliari, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’atleta verranno monitorate settimanalmente. Esclusi interessamenti lesionali a carico del ginocchio”.

Tempi di Recupero

Mentre la lesione ai flessori richiederà sicuramente un periodo di riposo e riabilitazione, la buona notizia è che non ci sono lesioni al ginocchio, il che potrebbe accelerare il suo ritorno in campo. Ponsi sarà seguito da vicino dallo staff medico del Modena, che valuterà settimana per settimana l’evoluzione delle sue condizioni.

Impatto sull’Equipe

L’assenza di Ponsi rappresenta una significativa perdita per la squadra, data la sua importanza nella linea difensiva del Modena. Il tecnico dovrà ora riorganizzare la difesa in vista delle prossime partite, cercando soluzioni alternative per coprire il vuoto lasciato dal giovane difensore.

Le Parole del Mister

Il mister ha espresso il suo dispiacere per l’infortunio del giocatore, sottolineando però la fiducia nel resto della squadra: “Fabio è un elemento chiave per noi, ma abbiamo altre valide opzioni in rosa. Speriamo in un suo rapido recupero, ma nel frattempo lavoreremo con chi è disponibile per mantenere alto il livello delle nostre prestazioni.”

Conclusioni

Nonostante l’infortunio di Fabio Ponsi rappresenti una battuta d’arresto, il Modena Calcio è determinato a proseguire il proprio cammino nel campionato con la stessa grinta e determinazione di sempre. Il club invita i tifosi a sostenere la squadra e il giocatore in questo momento delicato